HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Tambora Jakarta Barat Roboh, Belasan Penghuni Mengungsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:40 WIB
Rumah di Tambora Jakarta Barat Roboh, Belasan Penghuni Mengungsi
Rumah roboh di Tambora. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satu rumah di Jalan Kalianyar IV, Tambora, Jakarta Barat, roboh pada Selasa (19/3/2024). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan tak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 14.40 WIB siang. Ia menuturkan, berdasarkan keterangan dari pemilik rumah, bangunan roboh itu berada pada bagian atas akibat material konstruksi yang sudah rapuh.

“Info dari pemilik rumah bangunan rubuh pada bagian atap, dikarenakan material konstruksi sudah lapuk dan hujan disertai angin,” kata Isnawa Adji saat dihubungi, Selasa.

Ia menegaskan tidak ada korban jiwa atas robohnya bangun tersebut. Kendati demikian 4 kepala keluarga dan 13 jiwa harus mengungsi akibat peristiwa tersebut.

“(Korban jiwa) nihil. (Terdampak) 1 rumah rusak berat bagian atas dengan 4 kk atau 13 jiwa,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebutkan saat ini pihaknya telah memberikan bantuan di antaranya air mineral, matras, selimut, kidsware dan terpal.

(Qur'anul Hidayat)

      
