Maling Beraksi di Masjid, Gasak Motor saat Korban Sholat Subuh Berjamaah

JAKARTA - Sebuah video rekaman kamera pengawas CCTV menampilkan dua pria menggasak sebuah sepeda motor jenis matik merek Honda Beat. Dua maling tersebut berhasil menggasak sepeda motor ketika sang pemilik tengah melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid Mu'alimin, Jalan Pagelarang, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.

Salah seorang pengurus Masjid, Haji Dahna menyampaikan aksi pencurian motor tersebut terjadi pada Minggu (17/3/2024) pagi. Dahna mengatakan pelaku yang terekam CCTV, terlihat mengenakan sweater berkupluk, disertai helm dan masker guna menutupi identitasnya.

"Mereka berdua naik satu motor jenis Scoopy, tetapi tidak ada pelat motornya. Mereka sempat bolak-balik mantau kemudian baru beraksi ketika sholat berjamaah," jelas Dahna, Selasa (19/3/2024).

Dahna menyampaikan aksi pencurian tersebut berlangsung hanya sekitar 20 detik. Padahal, lanjut Dahna, kondisi motor korban sedang dalam posisi dikunci stang.

"Kalau dari rekaman CCTV, aksi pencurian itu sekitar 20 detik, tidak sampai satu menit. Padahal posisi motornya sudah dikunci stang," terang Dahna.

Dahna menyampaikan, saat dua maling itu beraksi, dirinya bersama korban beserta jamaah lainnya tengah melaksanakan Sholat Subuh. Ia menduga aksi tersebut berlangsung saat jamaah tengah melaksanakan rakaat kedua.

"Kita semua habis sahur, terus langsung Sholat Subuh berjamaah. Mungkin lagi rakaat kedua. Itu aksinya tidak kedengaran sama sekali," katanya.

Dahna menyampaikan petugas Kepolisian dari Polsek Cipayung sudah mendatangi masjid guna melakukan pemeriksaan. Ia menyampaikan rekaman CCTV sudah diminta oleh petugas kepolisian.

"Sepertinya korban belum melapor ke kepolisian, tetapi anggota Polsek Cipayung sudah kesini untuk melakukan pemeriksaan," tutur Dahna.

Dahna menyampaikan, dirinya mengakui lokasi sekitar masjid dan pemukimannya tersebut memang cukup rawan pencurian sepeda motor. Dia menyebutkan aksi pencurian tersebut sering terjadi di kala waktu selepas salat Isya dan Subuh.