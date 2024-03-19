Belum Ada Lonjakan, Pemudik di Terminal Jatijajar Depok Diprediksi Meningkat H-10 Lebaran

DEPOK - Kepala Terminal Tipe A Jatijajar, Kota Depok, Asri Sinuraya mengatakan bahwa belum ada lonjakan pemudik yang berangkat dari terminal Jatijajar pada Selasa (19/3/2024).

Ia pun memprediksi peningkatan pemudik baru akan terjadi pada H-10 Lebaran 2024 mendatang.

"Saat ini belum ada lonjakan. Iya masih normal, kalau rutin nya biasanya H-10 tuh sudah mulai ada peningkatan pemudik," kata Asri saat dihubungi, Selasa (19/3/2024).

Asri menyebut peningkatan jumlah pemudik juga diprediksi tidak terlalu signifikan mengingat adanya sejumlah program mudik gratis dari instansi pemerintahan maupun swasta nantinya. Ia menjelaskan untuk pemudik tahun 2023 silam tercatat 21 ribu orang berangkat dari Terminal Jatijajar.