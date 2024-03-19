Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Restu Jokowi, Sespri Iriana Akan Maju di Pilwalkot Bogor

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:17 WIB
Dapat Restu Jokowi, Sespri Iriana Akan Maju di Pilwalkot Bogor
A
A
A

JAKARTA - Sespri Iriana, Sendi Fardiansyah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (18/3/2024) Pukul 16.00 WIB di Istana Merdeka Jakarta.

Sendi menjelaskan tujuan dirinya menghadap Jokowi adalah melaporkan beberapa hal.

"Pertama saya melaporkan Hasil Survey terkait Pilkada Kota Bogor," ujar Sendi dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Selasa (19/3/2024).

Alasan kedua dijelaskan Sendi yakni untuk melaporkan kegiatan yang ia dan tim lakukan selama satu tahun ke belakang.

"Kemudian saya juga melaporkan program yang akan dikerjakan dalam menghadapi Pilkada," jelasnya.

Tidak lupa Sendi juga memohon doa restu dan dukungan dari Presiden Jokowi terkait rencana dirinya maju sebagai Calon Walikota Bogor 2024.

"Alhamdulillah pertemuan berjalan lancar dan Bapak Presiden memberikan banyak masukan. Beliau juga meminta saya bekerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Alhamdulillah, beliau mendukung untuk terus maju," pungkas Sendi Fardiansyah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192480//pemerintah-8kSZ_large.jpg
Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Penataan Ulang Peta Kekuasaan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement