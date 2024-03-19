Dapat Restu Jokowi, Sespri Iriana Akan Maju di Pilwalkot Bogor

JAKARTA - Sespri Iriana, Sendi Fardiansyah bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (18/3/2024) Pukul 16.00 WIB di Istana Merdeka Jakarta.

Sendi menjelaskan tujuan dirinya menghadap Jokowi adalah melaporkan beberapa hal.

"Pertama saya melaporkan Hasil Survey terkait Pilkada Kota Bogor," ujar Sendi dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Selasa (19/3/2024).

Alasan kedua dijelaskan Sendi yakni untuk melaporkan kegiatan yang ia dan tim lakukan selama satu tahun ke belakang.

"Kemudian saya juga melaporkan program yang akan dikerjakan dalam menghadapi Pilkada," jelasnya.

Tidak lupa Sendi juga memohon doa restu dan dukungan dari Presiden Jokowi terkait rencana dirinya maju sebagai Calon Walikota Bogor 2024.

"Alhamdulillah pertemuan berjalan lancar dan Bapak Presiden memberikan banyak masukan. Beliau juga meminta saya bekerja keras untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Alhamdulillah, beliau mendukung untuk terus maju," pungkas Sendi Fardiansyah.

(Khafid Mardiyansyah)