Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Dapil VII Jabar: Dedi Mulyadi Hingga Verrel Bramasta Lolos ke Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |03:20 WIB
Rekapitulasi Dapil VII Jabar: Dedi Mulyadi Hingga Verrel Bramasta Lolos ke Senayan
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melaksanakan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar). Salah satu yang direkap yakni Pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Karawang.

Dapil VII Jabar ini merupakan salah satu yang telah disahkan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri bersama saksi masing-masing parpol dan Bawaslu. Hingga saat ini, proses rekapitulasi suara berjenjang untuk masing-masing Dapil masih dilakukan.

Dalam proses rekapitulasi di Dapil VII Jabar ini, Partai Gerindra memperoleh suara tertinggi yakni sebanyak 790.738 suara. Disusul, Partai Golkar sebesar 449.435 suara.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 441.891 suara. Disusul, PDI-Perjuangan dengan perolehan sebesar 360.294 suara. Selanjutnya, Partai Demokrat dengan perolehan 339.372 suara.

Berikutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 230.565 suara. Disusul, Nasdem sebesar 228.966 suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 223.754 suara.

Di sisi lain, Dapil VII Jabar ini sebanyak 10 kursi yang diperebutkan untuk melenggang ke Senayan. Berikut, daftar calon legislatif (Caleg) yang melenggang ke Senayan berdasarkan metode penghitungan Sainte Lague;

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559//purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549//dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178392//purbaya-VCKN_large.jpg
Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175488//gubernur_jawa_barat_dedi_mulyadi-Eugl_large.jpg
Komisi II DPR Soroti Gerakan Seribu per Hari Gubernur Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173316//presiden_prabowo_subianto-wOZf_large.jpg
Canda Prabowo ke Dedi Mulyadi: Kalau Brengsek, Saya Usut Kau!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement