Rekapitulasi Dapil VII Jabar: Dedi Mulyadi Hingga Verrel Bramasta Lolos ke Senayan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melaksanakan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar). Salah satu yang direkap yakni Pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jabar yang meliputi Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Karawang.

Dapil VII Jabar ini merupakan salah satu yang telah disahkan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri bersama saksi masing-masing parpol dan Bawaslu. Hingga saat ini, proses rekapitulasi suara berjenjang untuk masing-masing Dapil masih dilakukan.

Dalam proses rekapitulasi di Dapil VII Jabar ini, Partai Gerindra memperoleh suara tertinggi yakni sebanyak 790.738 suara. Disusul, Partai Golkar sebesar 449.435 suara.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 441.891 suara. Disusul, PDI-Perjuangan dengan perolehan sebesar 360.294 suara. Selanjutnya, Partai Demokrat dengan perolehan 339.372 suara.

Berikutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 230.565 suara. Disusul, Nasdem sebesar 228.966 suara, dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 223.754 suara.

Di sisi lain, Dapil VII Jabar ini sebanyak 10 kursi yang diperebutkan untuk melenggang ke Senayan. Berikut, daftar calon legislatif (Caleg) yang melenggang ke Senayan berdasarkan metode penghitungan Sainte Lague;