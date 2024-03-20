Rekapitulasi Nasional KPU, Eks Gubernur Jawa Barat Hingga Denny Cagur Melenggang ke Senayan

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil penghitungan suara tingkat nasional pemilihan legislatif untuk daerah pemilihan (Dapil) II Jawa Barat pada Rabu (20/3) dini hari. Eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Caleg PDIP yang juga artis Denny Cagur diprediksi melenggang ke Senayan.

Dapil II Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Di Dapil ini, KPU menetapkan alokasi sebanyak 10 kursi DPR RI yang berhak melenggang ke Senayan.

Suara Dapil II Jawa Barat dipimpin oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara sebanyak 517.125. Sementara, calon legislatif dengan suara tertinggi dari PKB didapati oleh Cucun Ahmad Syamsurial yang juga Ketua Fraksi PKB dengan perolehan suara 267.788.

Sementara, partai Golkar mendapatkan suara terbanyak kedua dengan perolehan suara 497.508. Calon legislatif Golkar yang maju dari dapil ini dengan perolehan suara tertinggi ialah petahana TB Ace Hasan Syadzily.

Eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga diprediksi lolos setelah mendapatkan suara sebanyak 145.034. Ahmad Heryawan merupakan calon legislatif dengan perolehan suara tertinggi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adapun artis Denny Cagur juga diprediksi mengisi kursi DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Denny Cagur merupakan caleg yang mendapatkan perolehan suara tertinggi di partainya.

Ini hasil lengkapnya:

Perolehan Suara Partai Politik di Dapil II Jawa Barat

1. PKB: 517.125

2. Gerindra: 396.368

3. PDIP: 267.638

4. Golkar: 497.508

5. Nasdem: 226.716

6. Gelora: 20.637

7. PKS: 397.432

8. PKN: 4.385

9. Hanura: 12.088

10. Garuda: 7.090

11. PAN: 242.783

12. PBB: 8.413

13. Demokrat: 306.652

14. PSI: 77.638

15. Perindo: 21.153

16. PPP: 68.231

17. Ummat: 9.328