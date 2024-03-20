Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kabar Duka, Perwira Tinggi TNI Mantan Danpomdam IV/Diponegoro Wafat

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |04:30 WIB
Kabar Duka, Perwira Tinggi TNI Mantan Danpomdam IV/Diponegoro Wafat
puspomad.mil.id
A
A
A

JAKARTA - TNI berduka, salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal (Brigjen) (Purn) TNI Donny Ricky Peack Makaminan wafat.

"Wakil Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, beserta keluarga besar Polisi Militer TNI Angkatan Darat turut berduka atas berpulangnya Brigjen TNI (Purn) Donny Ricky Peack Makaminan," demikian keterangan tertulis dari Penerangan Puspomad.

Mendiang Brigjen TNI Donny Ricky Peack Makaminan meninggal dunia di Rumah Sakit Calumbia Asia Jakarta, sekira pukul 15:40 WIB, Minggu 17 Maret 2024.

Donny Makaminan adalah salah satu putra terbaik Sulut di TNI. Sejumlah jabatan strategis pernah dia emban. Diantaranya, Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI dan Danpomdam IV/Diponegoro.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni Puspomad Pomad
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647//tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398//pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192309//tni-rcOC_large.jpg
Aksi TNI-Polri Berjibaku Bangun Jembatan Darurat Buka Akses Daerah Terisolasi di Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192070//komandan_korem_011_lilawangsa_kolonel_inf_ali_imran_copot_bendera_bulan_bintang_di_aceh-uTyK_large.jpg
Sayangkan Narasi Represif, Ini Penjelasan TNI soal Larangan Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988//viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement