Kabar Duka, Perwira Tinggi TNI Mantan Danpomdam IV/Diponegoro Wafat

JAKARTA - TNI berduka, salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal (Brigjen) (Purn) TNI Donny Ricky Peack Makaminan wafat.

"Wakil Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, beserta keluarga besar Polisi Militer TNI Angkatan Darat turut berduka atas berpulangnya Brigjen TNI (Purn) Donny Ricky Peack Makaminan," demikian keterangan tertulis dari Penerangan Puspomad.

Mendiang Brigjen TNI Donny Ricky Peack Makaminan meninggal dunia di Rumah Sakit Calumbia Asia Jakarta, sekira pukul 15:40 WIB, Minggu 17 Maret 2024.

Donny Makaminan adalah salah satu putra terbaik Sulut di TNI. Sejumlah jabatan strategis pernah dia emban. Diantaranya, Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI dan Danpomdam IV/Diponegoro.

