Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Dana LPEI, KPK: Kerugian Negara Capai Rp3,4 Triliun

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |04:40 WIB
Kasus Dana LPEI, KPK: Kerugian Negara Capai Rp3,4 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan kerugian negara akibat adanya dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ditaksir mencapai Rp3,4 triliun. Jumlah tersebut berasal dari tiga korporasi, yakni PT PE, PT RII, dan PT SMYL.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebutkan, merincikan kerugian yang disebabkan oleh masing-masing korporasi, yakni PT PE Rp800 miliar, PT RII Rp1,6 triliun, dan PT SMYL Rp1,051 triliun.

"Sehingga yang sudah terhitung dari tiga korporasi dalam penyaluran dari PT LPEI ini ke korporasi ini sementara yang telah kami hitung sebesar Rp3,451 triliun," kata Ghufron saat konferensi pers di kantornya, Selasa (19/3/2024).

Sebelumnya, KPK mengumumkan kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masuk ke proses penyidikan.

"Pada 19 Maret 2024 ini, KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan," kata Ghufron.

Diketahui, pengumuman tersebut berselang sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan kasus yang menyeret LPEI ke Kejaksaan Agung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi LPEI KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683//kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192576//tahanan_kpk_tes_urine-4Miv_large.jpg
Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192521//kpk-XckF_large.jpg
Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, KPK Sebut BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192115//kpk-0fi7_large.jpg
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Izin Tambang di Konawe Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192026//kasus_korupsi-Q09V_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Deretan Tersangka Korupsi dan Potret Buram Tata Kelola Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement