KPU RI Umumkan Hasil Pilpres dan Pileg 2024 Hari Ini

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu 2024 untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, Rabu (20/3/2024).

Apabila pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan lancar, maka KPU direncanakan akan mengumumkan hasil Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada hari ini.

"Dan setelah itu setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara, dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional atau tingkat nasional," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Selasa (19/3/2024) malam.

