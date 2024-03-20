Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Sejumlah Sekolah di Jakarta Liburkan Sekolah Tatap Muka

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |05:39 WIB
Ada Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Sejumlah Sekolah di Jakarta Liburkan Sekolah Tatap Muka
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta meliburkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dan digantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah sekolah wilayah Jakarta Pusat selama dua hari yakni pada 19 - 20 Maret 2024.

Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan peniadaan sementara kegiatan tatap muka diberlakukan untuk sejumlah sekolah yang berdekatan dengan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI.

“Itu hanya wilayah tertentu pak, bisa komunikasikan dengan Ibu Kasudin ya,” ujar Purwosusilo, Selasa (19/3/2024).

Menurut Purwosusilo, penerapan kebijakan ini diambil karena pada 20 Maret 2024 akan ada pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat, Sri Rahayu Asih Subekti menjelaskan PJJ diterapkan di sekolah yang ada di empat Kecamatan yakni Sawah Besar, Menteng, Gambir dan Tanah Abang.

Anak-anak di wilayah tersebut dapat kembali bersekolah secara langsung pada Kamis 21 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sekolah Pemilu 2024 KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192727//mnc_peduli-Mj2m_large.jpg
MNC Peduli dan Binus School Bekasi Gelar Program Sekolah Hijau di SDN Cibilik Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192712//mendikdasmen-fPa7_large.jpg
Mendikdasmen Beberkan 3 Skenario Kurikulum Anak Sekolah Korban Bencana Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192685//mendikdasmen-kQ1n_large.jpg
Mendikdasmen Klaim 85 Persen Sekolah di Aceh-Sumatera Bisa Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192317//bnpb-ikhq_large.jpg
BNPB Targetkan Sekolah di Aceh Utara Kembali Beraktivitas Awal Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192182//pelaku_teror_bom_di_depok_ditangkap-edLi_large.jpg
Terungkap! Pelaku Teror Bom Sekolah di Depok Pernah Intimidasi Kampus hingga Order Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191987//bencana-nIJF_large.jpg
Ratusan Tenda Darurat Bakal Disulap Jadi Kelas Sementara di Lokasi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement