Ada Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Sejumlah Sekolah di Jakarta Liburkan Sekolah Tatap Muka

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta meliburkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka dan digantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah sekolah wilayah Jakarta Pusat selama dua hari yakni pada 19 - 20 Maret 2024.

Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan peniadaan sementara kegiatan tatap muka diberlakukan untuk sejumlah sekolah yang berdekatan dengan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI.

“Itu hanya wilayah tertentu pak, bisa komunikasikan dengan Ibu Kasudin ya,” ujar Purwosusilo, Selasa (19/3/2024).

Menurut Purwosusilo, penerapan kebijakan ini diambil karena pada 20 Maret 2024 akan ada pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat, Sri Rahayu Asih Subekti menjelaskan PJJ diterapkan di sekolah yang ada di empat Kecamatan yakni Sawah Besar, Menteng, Gambir dan Tanah Abang.

Anak-anak di wilayah tersebut dapat kembali bersekolah secara langsung pada Kamis 21 Maret 2024.