Roy Suryo Sebut KPU Sudah Keluarkan 10 Aplikasi Sirekap dengan Berbagai Versi

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengeluarkan lebih dari 10 aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan berbagai versi.

Roy Suryo mengatakan, aplikasi Sirekap pertama dikeluarkan sejak awal Januari. Hanya saja, aplikasi tersebut masih versi beta.

"Awal Januari, Sirekap versi pertama itu sudah diumumkan di aplikasi jadi bisa didownlod, itu adalah versi beta," ucap Roy saat hadir dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (19/3/2024).

Roy mengaku, dirinya mengumpulkan seluruh aplikasi Sirekap dengan berbagai versi tersebut.

"Saya ngumpulin semua Sirekap itu sampai sekarang itu sudah lebih dari 10 versi dan itu beda-beda semua programnya. Ada yang ditambah skrip, ada yang dikurangi," ungkapnya.

Menurutnya, setiap sistem atau programnya memiliki perbedaan, hanya penampilannya saja yang sama.

"Jadi artinya antar KPPS yang di-download itu bisa beda-beda. Tampilannya sama, tapi di dalamnya itu ada perbedaan-perbedaan," katanya.

"Ada yang isinya misalnya yang dibuka backdoor tertentu supaya orang bisa masuk, ada yang kemudian dikurangi fasilitas auto cut untuk TPS supaya dia 300 bisa lebih dari 300," lanjut Roy.