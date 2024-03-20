Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Roy Suryo Sebut KPU Sudah Keluarkan 10 Aplikasi Sirekap dengan Berbagai Versi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |06:51 WIB
Roy Suryo Sebut KPU Sudah Keluarkan 10 Aplikasi Sirekap dengan Berbagai Versi
A
A
A

JAKARTA - Pakar Telematika, Roy Suryo mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengeluarkan lebih dari 10 aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan berbagai versi.

Roy Suryo mengatakan, aplikasi Sirekap pertama dikeluarkan sejak awal Januari. Hanya saja, aplikasi tersebut masih versi beta.

"Awal Januari, Sirekap versi pertama itu sudah diumumkan di aplikasi jadi bisa didownlod, itu adalah versi beta," ucap Roy saat hadir dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (19/3/2024).

Roy mengaku, dirinya mengumpulkan seluruh aplikasi Sirekap dengan berbagai versi tersebut.

"Saya ngumpulin semua Sirekap itu sampai sekarang itu sudah lebih dari 10 versi dan itu beda-beda semua programnya. Ada yang ditambah skrip, ada yang dikurangi," ungkapnya.

Menurutnya, setiap sistem atau programnya memiliki perbedaan, hanya penampilannya saja yang sama.

"Jadi artinya antar KPPS yang di-download itu bisa beda-beda. Tampilannya sama, tapi di dalamnya itu ada perbedaan-perbedaan," katanya.

"Ada yang isinya misalnya yang dibuka backdoor tertentu supaya orang bisa masuk, ada yang kemudian dikurangi fasilitas auto cut untuk TPS supaya dia 300 bisa lebih dari 300," lanjut Roy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Sirekap Roy Suryo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193096//ijazah_jokowi-DG3r_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193089//refli_harun-MAmx_large.jpg
Refly Harun Pastikan Roy Suryo Cs Tak Sudi Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193080//jokowi_mania-vZwI_large.jpg
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191307//kuasa_hukum_roy_suryo_cs_ahmad_khozinudin-Y43w_large.jpg
Datangi Polda Metro Jaya, Roy Suryo Cs Minta Ijazah Jokowi Diuji Labfor Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190722//polda_metro_jaya_jumpa_pers_soal_ijazah_jokowi-6Eaw_large.jpg
Polisi Sebut Ijazah Asli Jokowi Diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement