BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Selatan Jawa Timur

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut dengan tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi Samudra Hindia selatan Jawa Timur.

“Gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (20/3/2024).

BMKG mengatakan gelombang tinggi diakibatkan adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Utara - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat - Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 20 knot terdampak dari bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia bagian tenggara, selatan Jawa. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Bitung, perairan Utara Jayapura.

Kondisi tersebut juga menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 hingga 2.5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, perairan P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Teluk Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatra, Selat Sunda, perairan selatan P. Jawa - P. Sumba, Selat Bali - Badung - Lombok - Alas - Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu bagian selatan, perairan Kupang - P. Rote - P. Sawu, Samudra Hindia Selatan Banten - Jawa Tengah.