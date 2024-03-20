Kisah Ritual Ratu Kalinyamat yang Bertapa Sambil Telanjang untuk Balas Dendam Kematian Keluarganya

JAKARTA - Kisah ritual Ratu Kalinyamat yang bertapa sambil telanjang untuk balas dendam kematian keluarganya. Adapun bagi masyarakat di Jepara, nama Ratu Kaliyamat pastinya sudah sangat familiar.

Ratu Kalinyamat sebutan lain Retna Kencana adalah putri dari Sultan Trengana atau Trenggono Sultan Demak Bintoro di abad 15. Banyak kisah yang terjadi pada dirinya.

Salah satunya kisah ritual Ratu Kalinyamat yang bertapa sambil telanjang untuk balas dendam kematian keluarganya. kisah pilu Ratu Kalinyamat ini terjadi setelah terbunuhnya suami Sultan Hadlirin oleh Arya Penangsang, Raja Jipang. Ini lah yang memaksanya untuk melakukan tapa wudo atau tapa telanjang sampai pembunuh suaminya yaitu Arya Penangsang tewas Ratu Kalinyamat bersumpah, "Ora pisan-pisan ingsun jengkar saka tapa ingsun yen durung iso kramas getihe lan kesed jambule Aryo penangsang".

Artinya dia tidak akan menghentikan laku tapanya jika belum bisa keramas rambut dan darah Aryo Penangsang. Pertapaan Ratu Kalinyamat ini berada kisaran 40 kilometer sebelah utara dari pusat Kota Jepara. Lokasi area pertapaan Ratu Kalinyamat begitu teduh karena dikelilingi pepohonan berukuran besar dengan usia yang mencapai ratusan tahun.