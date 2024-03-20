Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Kalbar, Jokowi Bakal Resmikan Bandara Singkawang hingga Jalan Daerah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |09:20 WIB
Kunjungi Kalbar, Jokowi Bakal Resmikan Bandara Singkawang hingga Jalan Daerah
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam rangka kunjungan kerja pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat RJ85 sekira pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Bandara Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalbar, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau fasilitas dan meresmikan bandara tersebut. Setelahnya, Kepala Negara juga diagendakan untuk menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Komplek Pergudangan Bulog, Kota Singkawang.

BACA JUGA:

Istana Pastikan Jokowi Belum Jadi Ketum Parpol Manapun 

Dari Kota Singkawang, Presiden Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mempawah dengan berkendara mobil untuk meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah.

 BACA JUGA:

Selain itu, Presiden Jokowi juga dijadwalkan bakal menyerahkan bantuan kepada para pedagang di pasar tradisional, Kabupaten Mempawah, dan meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Kalbar.

Telusuri berita news lainnya
