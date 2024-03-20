Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3.055 Pasukan Polri-TNI Dikerahkan Kawal Demo Pengumuman Hasil Pemilu 2024 di Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |09:53 WIB
3.055 Pasukan Polri-TNI Dikerahkan Kawal Demo Pengumuman Hasil Pemilu 2024 di Jakarta
Pasukan pengamanan di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Sebanyak 3.055 personel gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa masyarakat di Jakarta saat KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024).

Pasukan pengamanan difokuskan pada dua titik konsentrasi massa. Masing-masing di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat dan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

“Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

