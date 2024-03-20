BMKG Ungkap Prediksi Hilal 9 April, Idul Fitri 1445 H Berpotensi Serentak

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan prakiraan hilal saat matahari terbenam pada 9 April 2024 sebagai penentu awal Syawal 1445 Hijriah. Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024 berpotensi serentak.

Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024. Hal ini berdasarkan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1445 Hijriah. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan memutuskannya dalam sidang isbat pada 9 April 2024.

Dilansir dalam laman resminya, Rabu (20/3/2024), BMKG menyampaikan informasi data-data Hilal (hasil Hisab) saat Matahari terbenam, yang dapat digunakan juga dalam pelaksanaan Rukyat (Observasi) Hilal.

Data BMKG tersebut meliputi Waktu Konjungsi (Ijtima') dan Waktu Terbenam Matahari, Peta Ketinggian Hilal, Peta Elongasi, Peta Umur Bulan, Peta Lag, Peta Fraksi Illuminasi Bulan, Objek Astronomis Lainnya yang Berpotensi Mengacaukan Rukyat Hilal dan data Hilal saat Matahari Terbenam untuk Kota-kota di Indonesia.