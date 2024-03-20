Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Langit Jakarta Tampak Biru Dua Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |10:50 WIB
Kenapa Langit Jakarta Tampak Biru Dua Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG
Ilustrasi cuaca cerah Jakarta (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Langit Jakarta tampak cerah dan biru dalam dua hari terakhir. Bahkan, jarak pandang juga sangat luas sehingga terlihat penampakan Ibu Kota Jakarta yang cerah.

Lalu, fenomena apa ini?

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan cuaca cerah di Ibu Kota dengan penampakan langit berwarna biru merupakan fenomena alamiah yang bisa terjadi di segala musim.

“Hal tersebut terjadi karena beberapa hal seperti kondisi angin yang relatif cukup kencang, kelembapan udara cukup kering, sinar matahari, dan partikel penyusun di atmosfer,” ungkap Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca, Ida Pramuwardhani dalam keterangan resminya, Rabu (20/3/2024).

Ida pun mengungkapkan beberapa faktor dinamika atmosfer yang menyebabkan cuaca cerah di Ibu Kota di antaranya bahwa saat ini wilayah Indonesia bagian barat sedang berada pada fase 6, yaitu fase kering Madden-Julian Oscillation (MJO) atau suppressed MJO.

Kemudian, kata Ida, menghangatnya suhu muka laut di perairan Afrika (IOD Positif) menyebabkan potensi hujan di wilayah barat Indonesia lebih rendah dari normalnya.

“Peningkatan kecepatan angin yang disebabkan oleh tertariknya massa udara akibat bibit siklon tropis 91S dan Ex TC Megan sehingga menghambat pertumbuhan awan hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek),” katanya.

Lalu, apakah hujan di Jakarta yang turun deras beberapa hari belakangan bisa 'mencuci' langit jadi biru? Ida menjelaskan dalam beberapa penelitian, hujan diklaim dapat membersihkan polusi udara.

“Hujan adalah fenomena alam di mana tetesan air jatuh dari langit ke permukaan bumi karena kondensasi. Secara umum, hujan sering dianggap memiliki kemampuan untuk membersihkan asap dan mengurangi polusi udara,” jelas Ida.

