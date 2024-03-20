Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Bandara Singkawang di Kalbar

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:09 WIB
Jokowi Resmikan Bandara Singkawang di Kalbar
Presiden Joko Widodo resmikan Bandara Singkawang (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat pada hari ini Rabu 20 Maret 2024.

"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim pada pagi hari ini saya resmikan bandar udara Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menjelaskan, Bandara Singkawang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta bantuan CSR dari para pengusaha sukses asal Singkawang.

"Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah menyampaikan bahwa dari APBN Rp272 miliar kemudian dari para pengusaha Rp155 milliar," kata Jokowi.

Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada atas kerja sama pemerintah dan para pengusaha dalam pembangunan bandara tersebut. Dirinya meyakini jika kerja sama tersebut dilakukan di seluruh daerah maka akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Artinya, orang-orang yang berasal dari kota itu, orang-orang yang berasal dari kabupaten itu, orang-orang yang berasal dari provinsi itu juga ikut berpartisipasi terhadap daerahnya masing-masing. Sekali lagi, untuk para pengusaha saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan, Bandara Singkawang tersebut dibangun sejak 2019 dengan panjang runaway 2000 meter. Kemudian, terminalnya dibangun seluas 8.000 meter persegi.

"Dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang, mempercepat mobilitas logistik dari dan ke Singkawang, dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Singkawang," kata Jokowi.

