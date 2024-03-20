Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Banjir-Longsor Jateng: 9 Orang Meninggal, 9.324 Mengungsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:36 WIB
Update Banjir-Longsor Jateng: 9 Orang Meninggal, 9.324 Mengungsi
Banjir Demak, Jawa Tengah (Foto: Ist)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan update data bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Jawa Tengah (Jateng). Data per 19 Maret 2024, sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 9.324 orang mengungsi.

"Update 19 Maret 2024 pukul 22.00 WIB, sebanyak 9 orang meninggal dunia, 10 luka-luka, 440.663 orang terdampak di mana 9.324 orang di antaranya mengungsi," tulis BNPB dalam keterangan resminya, Rabu (20/3/2024).

Diketahui, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur di wilayah Jawa Tengah. Hujan mengakibatkan banjir dan longsor yang terjadi Rabu dan Kamis tanggal 10,13 dan 14 Maret.

BNPB melaporkan banjir dan longsor melanda di 10 kabupaten/kota terdampak yang terjadi pada Minggu 10 Maret di Kabupaten Blora, kejadian di Rabu 13 Maret yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kendal Pekalongan dan Kota Semarang. Sedangkan Kudus dan Rembang terjadi pada Kamis 14 Maret.

BNPB mengatakan, bencana tersebut menyebabkan dampak korban dan kerusakan serta fasilitas umum. Meski begitu, saat ini sebagian wilayah terdampak banjir mulai surut.

Dilaporkan, bencana banjir dan longsor di Jateng menyebabkan sebanyak 23 rumah rusak, satu rumah rusak sedang, dan 58 rumah rusak ringan.

