Pengumuman Hasil Pemilu, 3.500 Personel Siaga di KPU, Bawaslu dan DPR

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Untuk itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut sebanyak 3.500 petugas gabungan disiagakan untuk pengamanan.

"Penetapan dari KPU setidaknya Polda Metro Jaya yang di-backup penuh oleh Kodam jaya juga dari Korbrimob polri untuk satgas pusat menyiagakan 3.500 personel untuk melakukan pengamanan pada objek KPU, Bawaslu dan juga di DPR," kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Susatyo mengatakan massa yang pro dan kontra terhadap hasil pemilu akan menyampaikan aspirasi ke tiga lembaga itu siang ini. Oleh sebab itu personel gabungan pun telah menyiapkan pola pengamanan agar kedua massa tidak terlibat bentrokan.

"Sehingga kami menyiagakan pola-pola keamanan tentunya agar elemen masyarakat ini tidak gesekan dan juga bisa berjalan aman dan lancar sampai dengan nanti menjelang buka puasa," katanya.

Menurutnya, ribuan massa diperkirakan akan menyampaikan aspirasi di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Perkiraan masa, nanti kita lihat perkembangan, mungkin sekitar, baik itu massa pro, massa kontra itu kurang lebih masing-masing 1.000 sampai 2.000," katanya.