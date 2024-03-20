Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengumuman Hasil Pemilu, 3.500 Personel Siaga di KPU, Bawaslu dan DPR

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:23 WIB
Pengumuman Hasil Pemilu, 3.500 Personel Siaga di KPU, Bawaslu dan DPR
Kombes Susatyo. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu (20/3/2024). Untuk itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut sebanyak 3.500 petugas gabungan disiagakan untuk pengamanan.

"Penetapan dari KPU setidaknya Polda Metro Jaya yang di-backup penuh oleh Kodam jaya juga dari Korbrimob polri untuk satgas pusat menyiagakan 3.500 personel untuk melakukan pengamanan pada objek KPU, Bawaslu dan juga di DPR," kata Susatyo kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

 BACA JUGA:

Susatyo mengatakan massa yang pro dan kontra terhadap hasil pemilu akan menyampaikan aspirasi ke tiga lembaga itu siang ini. Oleh sebab itu personel gabungan pun telah menyiapkan pola pengamanan agar kedua massa tidak terlibat bentrokan.

"Sehingga kami menyiagakan pola-pola keamanan tentunya agar elemen masyarakat ini tidak gesekan dan juga bisa berjalan aman dan lancar sampai dengan nanti menjelang buka puasa," katanya.

 BACA JUGA:

Menurutnya, ribuan massa diperkirakan akan menyampaikan aspirasi di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Perkiraan masa, nanti kita lihat perkembangan, mungkin sekitar, baik itu massa pro, massa kontra itu kurang lebih masing-masing 1.000 sampai 2.000," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement