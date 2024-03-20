Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Akan Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Usai Berbuka Puasa

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |14:40 WIB
KPU Akan Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Usai Berbuka Puasa
Anggota KPU RI, August Mellaz (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetap hasil pemilu 2024 usai buka puasa. Saat ini tersisa dua provinsi yang belum disahkan hasil pemilu 2024 yakin Papua dan Papua pegunungan.

"Nah mungkin kalau waktu definitif-nya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah, puasa, ya, waktu berbuka, semacam itu, jadi itu ya teman-teman ya," ujar Komisioner KPU August Mellaz, di kantor KPU RI, Rabu (20/3/2024).

Dia mengatakan, usai hasil Pemilu dua provinsi itu sahkan, KPU akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu sebelum menetapkan hasil pemilu 2024.

"Nah nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami utk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan," ucapnya.

"Jadi yang jelas kan nanti pada saat pleno rekapitulasi, kita akan lihat bagaimana dinamikanya untuk dua provinsi. Setelah ditetapkan pasti kita butuh jeda waktu untuk cek dokumen," sambungnya.

Saat ini sedang berlangsung rekapitulasi suara tingkat nasional untuk provinsi Papua Pegunungan. Mellaz menyebut pihaknya hanya membuka satu panel dan langsung dipimpin oleh ketua KPU.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement