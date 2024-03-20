KPU Akan Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Usai Berbuka Puasa

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetap hasil pemilu 2024 usai buka puasa. Saat ini tersisa dua provinsi yang belum disahkan hasil pemilu 2024 yakin Papua dan Papua pegunungan.

"Nah mungkin kalau waktu definitif-nya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah, puasa, ya, waktu berbuka, semacam itu, jadi itu ya teman-teman ya," ujar Komisioner KPU August Mellaz, di kantor KPU RI, Rabu (20/3/2024).

Dia mengatakan, usai hasil Pemilu dua provinsi itu sahkan, KPU akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu sebelum menetapkan hasil pemilu 2024.

"Nah nanti mungkin akan ada kebutuhan waktu di kami utk melakukan pencermatan ataupun pemeriksaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan," ucapnya.

"Jadi yang jelas kan nanti pada saat pleno rekapitulasi, kita akan lihat bagaimana dinamikanya untuk dua provinsi. Setelah ditetapkan pasti kita butuh jeda waktu untuk cek dokumen," sambungnya.

BACA JUGA: Ini Alasan Polisi Amankan 16 Pendemo di DPR dan KPU

Saat ini sedang berlangsung rekapitulasi suara tingkat nasional untuk provinsi Papua Pegunungan. Mellaz menyebut pihaknya hanya membuka satu panel dan langsung dipimpin oleh ketua KPU.

(Awaludin)