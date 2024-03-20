Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Rekapitulasi Pilpres dan Pileg Hari Ini, Ini Tanggapan Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |15:05 WIB
Soal Rekapitulasi Pilpres dan Pileg Hari Ini, Ini Tanggapan Jokowi
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal pengumuman hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh KPU yang akan dilangsungkan pada hari ini, Rabu (20/3/2024).

Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai hal tersebut. Dirinya mengaku hanya mendapatkan informasi masih ada dua provinsi yang belum selesai perhitungan suaranya.

"Kan belum selesai, nanti kalau selesai ini, tadi saya mendapatkan, baru saja mendapatkan laporan masih kurang dua (provinsi)," kata Jokowi usai meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2024).

Usai dua provinsi tersebut rampung, Jokowi menyebut bahwa KPU akan menyidangkan hasil rekapitulasnya.

"Dua masuk, dihitung, rampung, ya itu, mestinya akan disidangkan di KPU," kata Jokowi.

Perlu diketahui, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), pada hari ini Rabu, 20 Maret 2024.

Disana Presiden Jokowi meresmikan Bandara Singkawang, dan setelahnya menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Komplek Pergudangan Bulog, Kota Singkawang.

