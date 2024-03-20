Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Kerahkan 76.192 Personel, Pantau Pergerakan 193,6 Juta Pemudik 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |15:06 WIB
Polri Kerahkan 76.192 Personel, Pantau Pergerakan 193,6 Juta Pemudik 2024
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 76.192 personel guna memantau pergerakan 193,6 juta pemudik lebaran 2024.

"Potensi pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran 2024 yaitu sebesar 71,7% atau sebanyak 193,6 juta orang," kata Trunoyudo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Secara keseluruhan, kata Trunoyudo, sebanyak 145.161 personel dari Polri dan instansi terkait akan terlibat dalam pemantauan pergerakan pemudik.

"Polri sebanyak 76.192 personel; instansi terkait sebanyak 68.969 personel," ucapnya.

Tidak hanya itu, Trunoyudo mengatakan, Polri juga akan mengamankan sejumlah objek vital di beberapa lokasi. Di antaranya adalah pengamanan sebanyak 68.611 lokasi.

"Terminal sebanyak 1.054 lokasi; pelabuhan sebanyak 792 lokasi; bandara sebanyak 317 lokasi; stasiun kereta api sebanyak 414 lokasi; pasar atau pusat belanja sebanyak 4.398 lokasi; obyek wisata sebanyak 5.165," ucapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
