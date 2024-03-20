Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, Massa Demo Mulai Datangi Kantor KPU

JAKARTA - Sejumlah massa demonstran tolak hasil Pemilu 2024 mulai mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sejumlah massa tiba sekira pukul 15.00 WIB. Mereka membawa sejumlah bendera dan spanduk. Terdengar orator secara bergantian menyampaikan orasi dari pengeras suara.

Dalam orasinya, mereka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mundur dari jabatannya. “Mundur, mundur Jokowi, mundur Jokowi sekarang juga,” kata orator yang diikuti peserta aksi.

Massa menganggap Pemilu 2024 telah banyak kecurangan lantaran adanya campur tangan dari Jokowi.

Untuk arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dari depan Gedung KPU telah ditutup dengan dipasang barrier.

Sejumlah Brimob dan TNI melakukan penjagaan di sekitar Gedung KPU. Beberapa personel Brimob membawa pelontar gas air mata. Penjagaan di sekitar gedung KPU pun diperketat.

Sebelumnya, Sebanyak 3.055 Personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat saat pengumuman hasil Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3/2024).

“Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, kami melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu.

Susatyo mengatakan untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Jika diperlukan, lanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.

“Maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan KPU RI dan juga DPR RI agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung KPU RI dan DPR/MPR RI" ujar dia.