Benarkah Ramalan Jayabaya Terbukti Benar Terkait Banjir Parah Demak dengan Selat Muria?

JAKARTA - Banjir parah menerjang wilayah Demak, Jawa Tengah. Bahkan, saking derasnya banjir membuat kawasan tersebut nampak seperti lautan.

Bermunculan berbagai spekulasi tentang kembali munculnya Selat Muria hingga bencana yang terjadi dengan ramalan Jayabaya.

Dalam ramalannya, Jayabaya menyebutkan akan terjadi bencana alam dahsyat di Pulau Jawa. Mulai dari gunung-gunung meletus, gempa bumi, hingga sungai-sungai meluap. Sehingga peristiwa di Demak tak lepas dari ramalan tersebut.

Bahkan, dalam jurnal berjudul ‘Ramalan Jayabaya: Apakah Dapat Menghambat Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir’ karya Ahmad Abu Hamid, disebut bahwa Jayabaya pernah meramal "Pulo Jawa pecah dadi loro" (Pulau Jawa pecah menjadi dua, karena bencana tak terduga-duga).

"Wong Jawa kari separo" (Orang Jawa jumlahnya tinggal separuh, karena ada bencana atau perang saudara).

Dari ramalan tersebut diartikan bahwa akan ada sebuah bencana dahsyat yang membuat pulau Jawa terbelah yang membuat penduduknya yang tinggal separuhnya saja. Bahkan, saat aktivitas Gunung Slamet meningkat. Banyak yang beranggapan bahwa meletusnya gunung tersebut bakal menyebabkan Pulau Jawa terbelah.

Banjir Demak pun tak luput dari ramalan Jayabaya. Terlebih dengan spekulasi kembali munculnya Selat Muria.