Jelang Pengumuman KPU, Anies dan Cak Imin Kompak Naik Vespa Berburu Takjil di Pasar Benhil

JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) kompak menggunakan vespa berburu takjil berbuka puasa di Kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (20/3/2024) sore.

Kegiatan tersebut dilakukan jelang pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 oleh KPU RI.

Pantauan MNC Portal Indonesia Anies dan Cak Imin kompak mengenakan jaket bertuliskan Amin berwarna putih hitam.

Anies terlihat menunggangi vespa berwarna abu-abu sedangkan Cak Imin menunggangi vespa berwarna hijau khas PKB dengan pengawalan ketat patroli pengawal (Patwal) dan Paspampres bermotor.

Anies-Cak Imin mengendarai vespa dari kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melintasi Jalan Gatot Subroto berbelok ke arah Jalan Gerbang Pemuda berputar di depan TVRI kemudian melintasi Flyover Senayan kemudian menuju Jalan Bendungan Jatiluhur dan terakhir finish di sentra takjil Benhil.