Warga Mulai Berburu Uang Baru

JAKARTA - Ratusan warga ini menyerbu mobil kas keliling penukaran uang baru milik kantor perwakilan Bank Indonesia, Tegal di kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Walaupun masih tiga pekan lagi, namun penukaran uang baru ini menjadi incaran warga untuk berbagi ke sanak saudara saat berlebaran. Warga mengaku menukar uang baru lebih awal agar terhindar dari antrian panjang saat penukaran uang menjelang hari Lebaran nanti.

Hal serupa juga dirasakan oleh warga warga Jember, Jawa Timur yang rela mengantri demi menukarkan uang baru di konter Bank Indonesia dan bank lain di area halaman belakang Roxy Mall Jember. Panjangnya antrean membuat warga menunggu dengan waktu bervariasi dari satu jam hingga dua jam.

Sementara bagi warga yang menukarkan uang baru, hanya di batasi senilai Rp4 juta per orangnya dengan penukaran pecahan uang yaitu Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan seribu rupiah.