Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Warga Mulai Berburu Uang Baru, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:29 WIB
Warga Mulai Berburu Uang Baru, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan warga ini menyerbu mobil kas keliling penukaran uang baru milik kantor perwakilan Bank Indonesia, Tegal di kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Walaupun masih tiga pekan lagi, namun penukaran uang baru ini menjadi incaran warga untuk berbagi ke sanak saudara saat berlebaran. Warga mengaku menukar uang baru lebih awal agar terhindar dari antrian panjang saat penukaran uang menjelang hari Lebaran nanti.

Hal serupa juga dirasakan oleh warga warga Jember, Jawa Timur yang rela mengantri demi menukarkan uang baru di konter Bank Indonesia dan bank lain di area halaman belakang Roxy Mall Jember. Panjangnya antrean membuat warga menunggu dengan waktu bervariasi dari satu jam hingga dua jam.

Sementara bagi warga yang menukarkan uang baru, hanya di batasi senilai Rp4 juta per orangnya dengan penukaran pecahan uang yaitu Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan seribu rupiah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement