HOME NEWS NASIONAL

Polri Antisipasi Aksi Massa Usai Pengumuman Hasil Pemilu 2024

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:35 WIB
Polri Antisipasi Aksi Massa Usai Pengumuman Hasil Pemilu 2024
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri melakukan sejumlah antisipasi aksi massa usai pengumuman hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sebanyak 4.691 personel gabungan TNI-Polri disiapkan untuk antisipasi aksi massa.

"Dalam operasi Mantap Brata secara dinamika tahapan kegiatan pemilu termasuk juga dinamika potensi-potensi sudah diatur di sana tentu disiapkan melalui Polda Metro Jaya terkait," kata Trunoyudo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

"Beberapa titik ada dalam perencanaan itu secara normal, situasi normal ada 4.691 personel yang dilibatkan, terdiri dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, kemudian stakeholder terkait baik TNI maupun juga dari pemerintah daerah," sambungnya.

Telusuri berita news lainnya
