INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pengumuman Hasil Pilpres 2024, Mahfud Pilih Bukber Bareng Relawan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:45 WIB
Jelang Pengumuman Hasil Pilpres 2024, Mahfud Pilih Bukber Bareng Relawan
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan hasil Pemilu 2024 usai buka puasa nanti. Pengumuman akan dilangsungkan setelah KPU melakukan rekapitulasi suara di dua provinsi yakni, Papua dan Papua Pegunungan.

Kendati demikian, pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dipadati agenda internal menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024 oleh KPU.

Dari informasi yang dihimpun, Ganjar hanya ada agenda internal di Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dikabarkan tak ada agenda besar pada hari ini.

Sementara Mahfud MD, dijadwalkan akan menghadiri acara buka puasa bersama para relawan. Dari undangan yang didapat, acara itu akan dihelat di Posko GAMA, Jalan Teuku Umar Nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun, organisasi relawan yang turut serta dalam agenda buka bersama itu ialah Eksponen TPN, Prapanca 91, Tim Pesantren, Jaringan Alumni HMI, Nahdliyin dan Alumni PMII (Sapu Jagad) Sahabat Ganjar, Sahabat Mahfud Jabodetabek, FKGMNU, IKAMA, Yakorma dan SAGAMA.

Sekadar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan hasil Pemilu 2024 usai buka puasa nanti. Saat ini, tersisa dua provinsi yang belum disahkan hasil Pemilu 2024 yakin Papua dan Papua Pegunungan.

"Nah mungkin kalau waktu definitif-nya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah inilah, puasa, ya, waktu berbuka, semacam itu, jadi itu ya teman-teman ya," ujar Komisioner KPU August Mellaz di Kantor KPU, Rabu (20/3/2024).

Halaman:
1 2
      
