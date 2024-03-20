Prabowo Bukber Bareng Ketum Parpol Koalisi Sambil Tunggu Pengumuman Rekapitulasi KPU

JAKARTA - Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto bakal melakukan buka puasa bersama (bukber) dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, dan ketua umum partai koalisi, menjelang pengumuman rekapitulasi KPU.

"Ya betul," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid kepada wartawan, Rabu (20/3/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima MNC Portal, Prabowo Subianto akan menggelar agenda bukber di kediamannya di Kertanegara.

"Perihal agenda Pak Prabowo Subianto hari ini, Prabowo akan berbuka puasa di kediaman Kertanegara No. 4 Jakarta Selatan," bunyi keterangan yang diterima MNC Portal.

Namun, belum diketahui apakah acara buka puasa bersama tersebut akan dihadiri oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka atau tidak.

(Arief Setyadi )