Demo di DPR Selasa Malam Ricuh, FPRI: 100 Orang Belum Pulang

JAKARTA - Kuasa hukum Front Penyelamat Reformasi Indonesia (FPRI), Sunggul Sirait mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membebaskan rekan mereka yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya.

Ini terkait massa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Selasa malam (19/3/2024). Massa aksi unjuk rasa mendesak hak angket dan usut kecurangan Pemilu 2024.

"Sampai saat hari ini menurut laporan yang kami terima, kurang lebih 100 orang belum pulang. Kami tim hukum aliansi memberi peringatan keras kepada Jenderal Listyo 1x24 jam, keluarkan teman-teman kami dari tahanan. Dalam 1 x 24 jam Jenderal Sigit, keluarkan kawan-kawan kami dari tahanan," kata Sunggul Sirait.

Sebab, pihak kuasa hukum mengaku tak mendapat akses terhadap para korban yang ditangkap pihak kepolisian. "Kami terus bekerja, kami tidak mau praktik-praktik semacam ini terulang kembali," kata perwakilan tim hukum, Sunggul Sirait.

Lebih lanjut, perwakilan tim hukum lainnya, Erwin Situmorang mengaku sangat menyayangkan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

"Untuk saat ini, kami tim hukum belum mendapat akses dan mendapat akses, teman-teman yang ditahan, kami kritik keras kepada Kapolri untuk menberikan akses kepada teman-teman perjuangan kami," ujarnya.

Diketahui, aksi penyampaian pendapat di depan DPR tersebut ricuh saat polisi memukul mundur massa untuk segera membubarkan diri. Jalan Gatot Subroto yang sempat ditutup dan bisa kembali dibuka untuk pengguna jalan pada pukul 21.30 WIB.