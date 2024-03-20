Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Kampus Favorit Jenderal TNI-Polri untuk Kuliah

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |05:03 WIB
3 Kampus Favorit Jenderal TNI-Polri untuk Kuliah
Kampus UI (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon anggota TNI-Polri harus menempuh pendidikan di Akademi Polisi (Akpol) atau Akademi Militer (Akmil) selama sekitar empat tahun. Setelah lulus, akan mendapatkan pangkat dua setelah.

Selanjutnya, Anggota TNI-Polri juga masih memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Makanya, banyak jenderal di Indonesia yang menyandang gelar doktor atau S3.

Namun, ada sejumlah universitas yang kerap menjadi tempat studi bagi sejumlah jenderal, di antaranya:

1. Universitas Terbuka (UT)

Universitas Terbuka telah menjadi pilihan populer bagi anggota TNI-Polri yang ingin mengejar pendidikan tinggi. Kampus ini tidak hanya menyediakan pendidikan konvensional, tetapi juga memiliki sistem pembelajaran daring yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara fleksibel, bahkan sambil bekerja.

Beberapa jenderal yang berasal dari UT termasuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko, S.I.P, yang lulus pada tahun 2001, dan Jenderal TNI (Purn) Dr H Wiranto, SH, S.I.P, MM yang mengambil jurusan Administrasi Negara pada tahun 1995.

2. Universitas Indonesia (UI)

UI menawarkan berbagai jurusan kepolisian yang tersedia bagi anggota TNI-Polri. Di antara jurusan tersebut termasuk Administrasi Kepolisian, Hukum Kepolisian, Manajemen Sekurit, Manajemen Sumber Daya Manusia Polri, dan Siber.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement