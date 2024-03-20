Ganjar-Mahfud Bukber dengan Relawan Jelang Diumumkan Hasil Pemilu 2024

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD buka puasa bersama relawan pendukungnya di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024), menjelang KPU umumkan hasil Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo tiba di Posko Pemenangan pada pukul 18.10 WIB, ia terlihat tiba beriringan dengan mobil yang ditumpangi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Ganjar terlihat mengenakan kemeja berwarna hitam, setelah turun dari mobilnya, Ganjar langsung memasuki ruangan pada posko tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga belum memberikan keterangan apapun kepada awak media. Ia hanya menyapa awak media sebelum akhirnya berjanji untuk memberikan keterangan pasca buka bersama.

BACA JUGA:

“Sudah pada buka belum? Nanti ya buka (puasa) dulu,” kata Ganjar.

Sebelum kedatangan Ganjar, Mahfud MD terlihat sudah tiba lebih awak atau sekira pukul 17.43 WIB. Mantan Menkopolhukam itu juga tidak memberikan keterangan apapun.

Sejumlah elit TPN seperti Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dan Tim Penjadwalan Kampanye Ganjar-Mahfud, Aria Bima juga sudah tiba lebih awal.