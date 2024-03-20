Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Bertolak ke Kendari di Hari Pengumuman Pemenang Pemilu 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:03 WIB
Wapres Bertolak ke Kendari di Hari Pengumuman Pemenang Pemilu 2024
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin siang ini bertolak ke Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di hari pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3/2024).

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400, Wapres didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, lepas landas menuju Lanud Haluoleo, Kendari, Sultra pada pukul 13.30 WIB.

Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih dua jam dua puluh menit Wapres diperkirakan tiba di Lanud Haluoleo sekitar pukul 17.00 WITA.

Saat tiba di pangkalan yang pernah digunakan tentara Jepang dalam perang dunia ke dua ini, Wapres beserta Ibu Wury disambut oleh Pj. Gubernur Sultra

Andap Budhi Revianto, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sultra masing-masing beserta pendamping.

Usai berbuka puasa, pukul 19.10 WITA Wapres dan Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin akan berbaur dengan masyarakat untuk menunaikan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al-Kautsar yang letaknya di Jalan H. Abdul Silondae, Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari. Di masjid tersebut , Wapres diagendakan memberikan tausiah selepas Salat Isya berjamaah.

Halaman:
1 2
      
