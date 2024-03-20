Rekapitulasi Selesai, Prabowo-Gibran Kunci Kemenangan Pilpres 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rekapitulasi hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 pada untuk 38 provinsi dan Pemilu luar negeri. Papua jadi provinsi terakhir yang hasil pemilu 2024 disahkan oleh KPU.

Papua menjadi provinsi terakhir yang disahkan suara pemilu 2024 oleh KPU. Pada wilayah tersebut pasangan nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menang telak dibandingkan peserta pilpres lainnya.

Bedasarkan perhitungan sementara, total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Hasilnya suara Prabowo-Gibran pada pemilu 2024, yakni 96.214.691, atau 58,90 persen.

Lalu, suara pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yaitu 40.971.906 atau 24,95 persen, dan yang terakhir, pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878 suara atau 16,47 persen.

Perlu diketahui, hal tersebut barulah perolehan sementara, setelah mengesahkan provinsi Papua, KPU akan melakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan hasil pemilu 2024. Penetapan hasil pemilu 2024 rencananya diumumkan setelah waktu berbuka puasa.

“Karena sebagaimana disampaikan oleh ketua KPU semalam, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya waktu berbuka,” ujar Komisioner KPU RI, August Mellaz, Rabu (20/3/2024).

Berikut rekapitulasi suara 38 Provinsi dan Pemilu luar negeri untuk pilpres 2024:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta

Anies-Muhaimin 496.280

Prabowo-Gibran 1.269.265

Ganjar-Mahfud 741.220

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin 227.354

Prabowo-Gibran 504.662

Ganjar-Mahfud 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin 256.811

Prabowo-Gibran 1.097.070

Ganjar-Mahfud 158.788

4. Bali

Anies-Muhaimin 99.233

Prabowo-Gibran 1.454.640

Ganjar-Mahfud 1.127.134

5. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin 204.348

Prabowo-Gibran 529.883

Ganjar-Mahfud 151.109

6. Kalimantan Barat

Anies-Muhaimin 718.641

Prabowo-Gibran 1.964.183

Ganjar-Mahfud 534.450

7. Sumatera Selatan

Anies-Muhaimin 997.299

Prabowo-Gibran 3.649.651

Ganjar-Mahfud 606.681