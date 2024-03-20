JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri. Papua jadi provinsi terakhir yang hasil Pemilu 2024 disahkan oleh KPU.
Bedasarkan perhitungan, total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Hasilnya suara Prabowo-Gibran pada pemilu 2024, yakni 96.214.691, atau 58,90%.
Lalu, suara pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yaitu 40.971.906 atau 24,95%, dan yang terakhir, pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878 suara atau 16,47%.
Berikut rekapitulasi suara 38 Provinsi dan Pemilu luar negeri untuk pilpres 2024:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta
Anies-Muhaimin 496.280
Prabowo-Gibran 1.269.265
Ganjar-Mahfud 741.220
2. Gorontalo
Anies-Muhaimin 227.354
Prabowo-Gibran 504.662
Ganjar-Mahfud 41.508
3. Kalimantan Tengah
Anies-Muhaimin 256.811
Prabowo-Gibran 1.097.070
Ganjar-Mahfud 158.788
4. Bali
Anies-Muhaimin 99.233
Prabowo-Gibran 1.454.640
Ganjar-Mahfud 1.127.134
5. Bangka Belitung
Anies-Muhaimin 204.348
Prabowo-Gibran 529.883
Ganjar-Mahfud 151.109