Ini Hasil Rekapitulasi Hasil Pilpres 2024 di 38 Provinsi dan Luar Negeri

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri. Papua jadi provinsi terakhir yang hasil Pemilu 2024 disahkan oleh KPU.

Bedasarkan perhitungan, total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Hasilnya suara Prabowo-Gibran pada pemilu 2024, yakni 96.214.691, atau 58,90%.

Lalu, suara pasangan nomor urut satu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yaitu 40.971.906 atau 24,95%, dan yang terakhir, pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878 suara atau 16,47%.

Berikut rekapitulasi suara 38 Provinsi dan Pemilu luar negeri untuk pilpres 2024:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta

Anies-Muhaimin 496.280

Prabowo-Gibran 1.269.265

Ganjar-Mahfud 741.220

2. Gorontalo

Anies-Muhaimin 227.354

Prabowo-Gibran 504.662

Ganjar-Mahfud 41.508

3. Kalimantan Tengah

Anies-Muhaimin 256.811

Prabowo-Gibran 1.097.070

Ganjar-Mahfud 158.788

4. Bali

Anies-Muhaimin 99.233

Prabowo-Gibran 1.454.640

Ganjar-Mahfud 1.127.134

5. Bangka Belitung

Anies-Muhaimin 204.348

Prabowo-Gibran 529.883

Ganjar-Mahfud 151.109