HOME NEWS NASIONAL

TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Gugat Hasil Pilpres: Apapun Hasilnya Pasti Bermuara di MK!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |19:48 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Pastikan Gugat Hasil Pilpres: Apapun Hasilnya Pasti Bermuara di MK!
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyebut apapun hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu, bakal bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab menurutnya selalu ada pihak yang kalah dan menang pada kontestasi Pemilu.

"Kita menunggu pengumuman hasil akhir final manual yang dilakukan oleh KPU dan apapun hasilnya pasti akan bermuara di Mahkamah Konstitusi," kata Todung usai menghadiri acara buka bersama relawan di Posko Pemenangan Ganjar Mahfud, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat.

Todung menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud sejauh ini telah menyiapkan sejumlah permohonan yang ada di MK. Mantan Dubes itu menyebut bahwa gerakan ini dilakukan untuk menyalamatkan nilai demokrask.

"Kamis sudah siap dengan permohonan kami, dengan bukti-bukti, saksi-saksi, fakta-fakta dan ahli-ahli," ungkap dia.

Ia berharap agar Hakim Konstitusi memberikan kesempatan atas permohonan yang disampaikan pihaknya. Mahkamah Konstitusi, kata dia, tidak boleh hanya menjadi Mahkamah Kalkulator.

