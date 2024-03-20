Rekapitulasi 84 Dapil Pileg 2024 Rampung, PPP Kantongi 3,87 Persen Dipastikan Tak Lolos ke Parlemen

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional untuk Provinsi Papua pada Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024).

KPU telah menyelesaikan 84 daerah pemilihan (Dapil) yang ada di Pemilu 2024.

Dari data yang dihimpun, total jumlah suara sah yang masuk dari 84 Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu 2024 sebanyak 151.796.630 suara.

Yang menarik dalam perolehan suara ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik petahana, ternyata hanya memperoleh 5.878.777 suara. Jika dipersentase, partai berlambang Ka'bah itu hanya meraih 3,87 persen.