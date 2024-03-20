Bukber dengan Relawan, Ganjar ke Pendukung: Tidak Berhenti Setelah Pengumuman!

JAKARTA - Pasangan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar buka puasa bersama dengan relawan dan pendukungnya di Posko Pemenangan GaMa, Jalan Teuku Umar nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar sempat menitipkan pesan agar relawannya tidak berhenti menjadi pengawal demokrasi.

"Tetap untuk bisa menjadi pengawal demokrasi, kita tidak bisa biasa-biasa saja maka saya bilang terima kasih masyarakat yang merespon sangat luar biasa," kata Ganjar dalam pertemuan itu, dikutip dari video yang diterima iNews Media Group, Rabu (20/3/2024).

Menurutnya perjuangan itu bisa dilakukan seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok agama, akademisi hingga aktivis dengan cara berpikir masing-masing. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kembali mengingatkan agar mengawal demokrasi tidak cukup setelah pengumum hasil Pemilu.

"Maka saya sampaikan saya kira kita akan berhenti di tanggal 20 (pengumuman hasil Pemilu), ternyata tidak, kita akan terus berjuang sampai kita menuju perjuangan kita," tegasnya.

"Ini bukan harapan Ganjar-Mahfud, ini harapan bangsa kita," sambungnya.

Sebelumnya, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar agenda buka bersama dengan relawan pendukungnya di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat. Acara buka bersama ini bertepatan dengan hari penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).