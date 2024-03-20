Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bukber dengan Relawan, Ganjar ke Pendukung: Tidak Berhenti Setelah Pengumuman!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:01 WIB
Bukber dengan Relawan, Ganjar ke Pendukung: Tidak Berhenti Setelah Pengumuman!
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar buka puasa bersama dengan relawan dan pendukungnya di Posko Pemenangan GaMa, Jalan Teuku Umar nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar sempat menitipkan pesan agar relawannya tidak berhenti menjadi pengawal demokrasi.

"Tetap untuk bisa menjadi pengawal demokrasi, kita tidak bisa biasa-biasa saja maka saya bilang terima kasih masyarakat yang merespon sangat luar biasa," kata Ganjar dalam pertemuan itu, dikutip dari video yang diterima iNews Media Group, Rabu (20/3/2024).

Menurutnya perjuangan itu bisa dilakukan seluruh kelompok masyarakat mulai dari kelompok agama, akademisi hingga aktivis dengan cara berpikir masing-masing. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kembali mengingatkan agar mengawal demokrasi tidak cukup setelah pengumum hasil Pemilu.

"Maka saya sampaikan saya kira kita akan berhenti di tanggal 20 (pengumuman hasil Pemilu), ternyata tidak, kita akan terus berjuang sampai kita menuju perjuangan kita," tegasnya.

"Ini bukan harapan Ganjar-Mahfud, ini harapan bangsa kita," sambungnya.

Sebelumnya, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar agenda buka bersama dengan relawan pendukungnya di Posko Pemenangan Ganjar-Mahfud, Jalan Teuku Umar 9, Menteng, Jakarta Pusat. Acara buka bersama ini bertepatan dengan hari penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement