HOME NEWS NASIONAL

Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024: PDIP Jadi Partai Pemenang, PPP Tak Lolos Parlemen

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:14 WIB
Ilustrasi (Foto: Okezone)
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - PDI Perjuangan menduduki posisi pertama dengan jumlah suara terbanyak pada Pemilu 2024. Hal tersebut bedasarkan rekapitulasi suara berjenjang tingkat nasional di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai berlambang banteng ini memperoleh 25.387.278 suara. Jika dipersentase, PDIP memperoleh 16,72 persen. Sementara Partai Golkar mengantongi 23.208.654 suara atau 15,29 persen.

Selanjutnya, Partai Gerindra 20.071.708 suara atau 13,22 persen. Disusul Partai yang di ketuai oleh Muhaimin Iskandar, yakni PKB dengan capaian 16.115.655 suara atau 10,62 persen.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya hanya mendapatkan 3,87 persen sehingga gagal masuk ke parlemen.

Perlu diketahui, hal tersebut barulah perolehan sementara, KPU akan melakukan rapat internal terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat keputusan hasil pemilu 2024. Penetapan hasil Pemilu 2024 rencananya diumumkan setelah waktu berbuka puasa.

“Karena sebagaimana disampaikan oleh ketua KPU semalam, nanti penetapan itu SK-nya secara keseluruhan. Nah mungkin kalau waktu definitifnya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya waktu berbuka,” ujar Komisioner KPU RI, August Mellaz, Rabu (20/3/2024).

Berikut daftar rekapitulasi sementara pileg DPR RI:

1. PKB: 16.115.655 suara // 10,62 persen

2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara // 13,22 persen

3. PDIP: 25.387.278 suara // 16,72 persen

4. Partai Golkar: 23.208.654 suara // 15,29 persen

5. Partai NasDem: 14.660.516 suara // 9,66 persen

6. Partai Buruh: 972.910 suara // 0,64 persen

7. Partai Gelora: 1.281.991 suara // 0,82 persen

8. PKS: 12.781.353 suara // 8,42

9. PKN: 326.800 suara // 0,22 persen

10. Partai Hanura 1.094.588 suara // 0,72 persen

11. Partai Garuda: 406.883 suara // 0,27 persen

12. PAN: 10.984. 003 suara // 7,24 persen

13. PBB: 484.486 suara // 0,32 persen

