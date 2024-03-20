Soal Gugatan Hasil Pilpres 2024, Anies: 'Adzan' Belum Mulai

JAKARTA - Capres nomor urut 01, Anies Baswedan menegaskan, tidak ada arahan khusus soal rencana gugatan hasil Pilpres 2024 yang akan segera diumumkan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan di kediaman Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

"Tidak ada arahan apa-apa. Kita nanti sesudah KPU mengumumkan secara resmi baru nanti ada respons. Ada respons dari paslon. Nanti ada respons juga dari partai partai pengusung. Nanti akan ada respons. Itu semua nanti dikerjakannya nanti," kata Anies kepada wartawan.

Anies pun berkelakar bahwa adzan saja belum mulai jadi jangan mulai salatnya.