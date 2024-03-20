Jelang Penetapan Perolehan Suara Pemilu 2024, Menkopolhukam hingga Mendagri Tiba di KPU

JAKARTA - Sejumlah pejabat negara turut hadir jelang Penetapan perolehan suara Pemilu serentak 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, menteri dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian tiba di Gedung KPU sekira pukul 20.16 WIB dengan menggunakan mobil berplat B 21. Sebelum Mendagri, Menkopolhukam Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto juga lebih dahulu hadir.

Tak hanya kedua pejabat negara tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga telah hadir mewakili DPR. Berdasarkan informasi yang diterima, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga direncanakan hadir.

Hingga saat ini, sidang pleno tengah dilakukan skors oleh pimpinan KPU RI. Nantinya, akan dilanjutkan pleno penetapan hasil perolehan suara Pemilu serentak 2024.

(Awaludin)