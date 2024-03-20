Perwakilan PKS Tak Hadiri Acara Bukber, Jusuf Kalla: Ada Rapat di DPP

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal tidak hadirnya perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara buka puasa bersama di kediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

"Mereka ada rapat di DPP, tadi telepon. Maunya sih Sohibul Iman mau datang setelah ini," kata JK kepada wartawan.

JK menyebut dirinya mengundang perwakilan PKS selain ada rapat juga ada buka puasa di DPP.

"Iya (sempat diundang), memang buka puasa juga di DPP sambil rapat, dia kasih informasi. Iya (intinya bentrok waktunya)," ungkapnya.

Diketahui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) didampingi Ketua Umum (Ketum) NasDem, Surya Paloh, tokoh PKB Hanif Dakhiri, hingga Hamdan Zoelva hadir dalam acara buka puasa bersama. adapun Pasangan AMIN diusung NasDem, PKB, PKS dan Ummat dalam kontestasi Pilpres 2024.

(Fakhrizal Fakhri )