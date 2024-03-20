Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perwakilan PKS Tak Hadiri Acara Bukber, Jusuf Kalla: Ada Rapat di DPP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:42 WIB
Perwakilan PKS Tak Hadiri Acara Bukber, Jusuf Kalla: Ada Rapat di DPP
Jusuf Kalla (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal tidak hadirnya perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara buka puasa bersama di kediamannya kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

"Mereka ada rapat di DPP, tadi telepon. Maunya sih Sohibul Iman mau datang setelah ini," kata JK kepada wartawan.

JK menyebut dirinya mengundang perwakilan PKS selain ada rapat juga ada buka puasa di DPP.

"Iya (sempat diundang), memang buka puasa juga di DPP sambil rapat, dia kasih informasi. Iya (intinya bentrok waktunya)," ungkapnya.

Diketahui pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) didampingi Ketua Umum (Ketum) NasDem, Surya Paloh, tokoh PKB Hanif Dakhiri, hingga Hamdan Zoelva hadir dalam acara buka puasa bersama. adapun Pasangan AMIN diusung NasDem, PKB, PKS dan Ummat dalam kontestasi Pilpres 2024.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175046/cahyo-0PJT_large.jpg
Polri Cegah Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160388/jk-Snf8_large.jpg
Kasus Fitnah Terhadap JK, Kejagung: Silfester Matutina Segera Dieksekusi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093842/agung_laksono-BkZ6_large.jpeg
Dipolisikan JK Terkait Munas PMI, Begini Respons Agung Laksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093735/jusuf_kalla-lqHV_large.jpg
Laporkan Agung Laksono ke Polisi, Jusuf Kalla: Pengkhianat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/337/3093693/pmi-HsP0_large.jpg
Jusuf Kalla Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketua PMI 2024-2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3073032/jk-K1if_large.jpg
Tak Setuju Anggaran Pendidikan Dipangkas, JK: Pemerintah Bisa Jatuh!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement