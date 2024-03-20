Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU, Ganjar: Kita Sudah Siapkan Banyak Hal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:51 WIB
Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU, Ganjar: Kita Sudah Siapkan Banyak Hal
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap mendengar penetapan hasil rekapitulasi hasil Pemilu tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU dijadwalkan menetapkan hasil rekapitulasi Pemilu nasional pada Rabu (20/3/2024) malam ini. “Kita udah siap. Kita udah nyiapin banyak hal ya,” kata Ganjar kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Bahkan menurutnya, Ganjar-Mahfud juga telah menyiapkan tim hukum jika terdapat perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Ganjar mengaku semua proses itu akan ditempuh sesuai ketentuan.

“Tim hukum kita juga sudah siap. Maka kita akan ikuti proses. Insyaallah teman-teman sudah menyiapkan dengan baik,” kata dia.

Adapun mengenai pokok gugatan PHPU, Ganjar tak berbicara banyak. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hanya menyebut menunggu waktu yang pas.

“Nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respon-respon itu akan kita berikan,” tandasnya.

