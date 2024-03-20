Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PSI Gagal Lolos ke Parlemen, Begini Reaksi Kaesang Pangarep

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:58 WIB
PSI Gagal Lolos ke Parlemen, Begini Reaksi Kaesang Pangarep
Kaesang Pangarep (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum (ketum) Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep enggan mengomentari perolehan suara partainya yang berada di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

Adik dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu justru mengajak awak media untuk berkumpul di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, besok.

"Besok di DPP ya. Besok kumpul di DPP aja ya," kata Kaesang usai buka puasa bersama dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara No 4, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan rekapitulasi tingkat nasional untuk 84 daerah pemilihan (dapil) di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
