Minta Jatah 5 Menteri, Airlangga Bilang yang Penting Aman

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto merespons kabar partainya yang meminta jatah 5 kursi menteri, jika calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto menang di pemilu 2024.

Airlangga mengatakan, permintaan tersebut masih dalam pembahasan dan belum disampaikan secara resmi.

"Belum resmi jadi ditunggu aja," katanya saat menghadiri acara buka puasa bersama Prabowo dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, serta ketua umum partai koalisi, di Jalan Kertanegara No 4, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Airlangga tidak merespons lebih jauh soal permintaan jatah menteri tersebut.

"Yang penting aman," ucapnya.

Namun, Airlangga tidak menjelaskan maksud aman yang dikatakannya. Apakah mengarah pada keamanan suara partai, atau lainnya.