HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 4 Tahun Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:25 WIB
Korupsi Pembangunan Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 4 Tahun Penjara
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonis Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri nonaktif, Dudy Jocom dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Ia juga dijatuhi hukuman membayar denda senilai Rp300 juta.

Putusan tersebut terkait terkait perkara dugaan korupsi pembangunan tiga kampus IPDN, yakni pembangunan gedung kampus IPDN di Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir, Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa, dan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebur tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan," kata Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto, Rabu (20/3/2024).

Terdakwa Dudy Jocom juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp4.625.000.000 (Rp4,6 miliar) yang harus dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan tersebut inkrah.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila terpidana tidak mempunyai uang yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama dua tahun," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Calon Praja IPDN Meninggal, Mensesneg: Harus Diperbaiki Tradisi Kurang Tepat
Calon Praja IPDN Asal Maluku Utara Meninggal Dunia Saat Diksar di Jatinangor
Jelang Retreat Kepala Daerah Gelombang II, Intip Kesiapan Kampus IPDN
IPDN: PNS Harus Berinovasi Hadapi Tantangan Global!
Mendagri Tito Lantik Suhajar Diantoro Jadi Wakil Rektor IPDN
Terlibat Pertikaian, 9 Praja IPDN Asal Lampung Diberhentikan
