KPU Umumkan Hasil Resmi Pileg 2024, Berikut Perolehan Suara 8 Parpol Lolos ke DPR

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan perolehan suara Pemilu serentak tahun 2024. Sebanyak 8 Partai politik yang lolos ke parlemen karena telah melewati ambang batas minimal parlemen atau parlementiary threshold sebesar 4 persen.

Dari perolehan suara yang dibacakan Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri, PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari akumulasi 84 daerah pemilihan (Dapil). Jika dipersentase, PDIP memperoleh 16,72%

Dengan perolehan suara ini, Partai berlambang moncong banteng ini resmi mencetak hattrick kemenangan tiga kali berturut-turut. PDIP juga menang pada Pemilu Legislatif pada Pemilu 2014 dan 2019.

Di peringkat kedua, ada Partai Golkar dengan perolehan 23.208.654 suara atau sebesar 15,29%. Posisi ketiga, di tempati Partai Gerindra dengan perolehan 20.071.708 suara atau sebesar 13,22%.