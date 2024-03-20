KPU Skors Sidang di Tengah Penetapan Hasil Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan skors saat penetapan hasil pemilu 2024. Skors ini dilakukan tepat saat ketua KPU Hasyim Asy'ari hendak membacakan penetapan hasil pemilu 2024.

Saat hendak membacakan hasil penetapan itu, Hasyim terlihat membuka dokumen yang berada di depan mejanya. Ia juga nampak berdiskusi dengan anggota KPU di sebelahnya.

Diskusi Hasyim dengan anggota KPU cukup memakan waktu hingga limat menit.

"Mohon izin kita skors dulu, untuk memperbaiki dokumen SK karena ini penting," ujar Hasyim di ruang sidang, Rabu (20/3/2024).

Hasyim pun nampak mengetok palu pertanda sidang itu ditunda untuk sementara waktu. Hingga pukul 21.55 WIB sidang itu masih kunjung belum dilaksanakan kembali.

(Awaludin)