HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPU Tahan Haru saat Bacakan Penetapan Rekapitulasi Pemilu 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:11 WIB
Ketua KPU Tahan Haru saat Bacakan Penetapan Rekapitulasi Pemilu 2024
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (foto: dok MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menahan rasa harunya saat membacakan hasil penetapan rekapitulasi nasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung KPU RI Jakarta Pusat pada Rabu (20/3/2024) malam.

Momen suara getir seperti ingin menangis tersebut terlihat usai Hasyim dan sejumlah komisioner melakukan penandatanganan berita acara di mimbar utama KPU RI.

"Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum 2024," ujar Hasyim Asy'ari.

Saat menyampaikan ucapan DPRD Kabupaten Kota suara Hasyim terlihat getir seperti ingin menahan rasa tangis dan haru.

Suara getir itu kembali terdengar saat Hasyim membacakan lanjutan dasar hukum dari penetapan rekapitulasi nasional.

"Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum," ucap Hasyim Asy'ari.

Halaman:
1 2
      
